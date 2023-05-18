الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تعتزم استقبال الجنود الأوكرانيين المصابين

اليابان تعتزم استقبال
اليابان تعتزم استقبال الجنود الأوكرانيين المصابين

تعتزم اليابان استقبال الجنود الأوكرانيين المصابين لتقديم العلاج لهم في المستشفى الرئيسي لقوات الدفاع الذاتي الياباني، وذلك في إطار تقديم الدعم إلى كييف.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا سيناقش غدا مع السفير الأوكراني لدى اليابان سيرجي كورسونسكي استقبال الجنود في المستشفى بدءا من الشهر المقبل.


وتابعت الشبكة أن هذه الخطط تتبع طلبا رسميا من جانب الحكومة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه بين الجنود أولئك المصابين جراء انفجار الألغام الأرضية، وأنهم سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل على نفقة اليابان.


يشار إلى أن اليابان زودت أوكرانيا بسترات وخوذات واقية من الرصاص وإمدادات أخرى مملوكة لقوات الدفاع الذاتي.

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