الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا: خطوات مهمة فى مجال تحول الطاقة وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أكدت محافظ ولاية النمسا السفلى يوهانا ميكل ليتنر، أن الولاية قطعت خطوات مهمة في مجال تحول الطاقة ونجحت في تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.


جاء ذلك خلال مرافقتها، الأربعاء، لسفير المناخ في الأمم المتحدة والسياسي ونجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر في افتتاح أحدث مركز لحلول الطاقة وحماية المناخ بالولاية.


وقالت ليتنر إن الولاية بها حاليًا أكثر من 200 توربينة لطاقة الرياح قيد الإنشاء أو الإعداد حاليًا و15 ألفًا من أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة و20 مشروعًا جديدًا للكتلة الحيوية.


وأضافت ليتنر أنها تتخذ خطوة مهمة نحو استقلال الطاقة في النمسا السفلى في العام الجاري.


يشار إلى أن فيينا تستضيف حاليًا القمة العالمية النمساوية للمناخ والتي افتتح أعمالها الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وضيف الشرف هو النجم الأمريكي النمساوي الأصل أرنولد شوارزنيجر.

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النمسا: خطوات مهمة فى مجال تحول الطاقة وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ

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