مدحت نافع: معدلات الادخار المحلى لا تتعدى 8% من حجم الاقتصاد

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الـ 22 التي صدرت بالأمس عن المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي قرارات في غاية الأهمية.

وأضاف "نافع" خلال لقاءه ببرنامج المشهد، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية ten، أنه قبل تشكيل هذا المجلس في تشكيله الجديد والقديم، كنا دائمًا ندعو إلى وجود كيان فوقي مُمكّن يستطيع أن يأخذ قرارات من شأنها أن تذلل العقبات في مجال السياسات الاقتصادية، معقبًا: "كنت أرغب في تسميته بالمجلس الأعلى للسياسات الاقتصادية، ثم تم تشكيل هذا المجلس، قلت فليكن لأن الاستثمار هو المحرك الرئيسي والحقيقي للملفات الاقتصادية كافةً، خاصة ونحن نعاني من أزمات اقتصادية مزمنة في الاستثمار".

وأوضح أن المرض الحقيقي في جسم الاقتصاد المصري، ينبع من انخفاض معدلات الادخار بشكل مزمن، لافتًا إلى أن هناك بعض المصادر تقول بأن نسبة الادخار المحلي وصلت لـ 9%، لكنه في حقيقة الأمر يتراوح ما بين 6 و8% وهو معدل منخفض، كما أن الاستثمار الأجنبي في أفضل حالاته يصل إلى 2.5% و 3%.