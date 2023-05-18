مشمش الفرافرة يغزو الأسواق.. ومواطنون: تشجيع من القيادة السياسية للزراعة

تتمتع محافظة الوادي الجديد بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في شتى مراكز المحافظة، حيث تحتل الوادي الجديد 44% من مساحة مصر العربية.

ففي مركز الفرافرة أهتم بعض المزارعين والمستثمرين بزراعة أشجار المشمش بعد غيابها لعدة سنوات بسبب انتشار الأمراض والفطريات ببعض المزارع أدت إلى عدم الاهتمام بها وقلة محصولها ومن ثم غيابها تمامًا لعدة سنوات.

أكد بذلك المهندس أسلام عمران من أهالي مركز الفرافرة بالوادي الجديد ، أن السبب الرئيسي في البدء في زراعة أشجار المشمش في مركز الفرافرة وانتشار الثمار بأسعار تتماشى مع طبيعة أهالي الواحات هي اهتمام القيادة السياسية بالتوسع الأفقي في الزراعة وزراعة بعض الأصناف التي نستوردها من الخارج في محاولة جادة من الدولة للاكتفاء الذاتي من الغذاء ومن ثم التصدير.

وأضاف عمران أن إهتمام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزراعة الأصناف الفريدة من نوعها بمزارع المحافظة أدت إلى توافر المنتج بكثرة بالأسواق وعرضه أمام الجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مؤكداً أن الأسعار بدأت في بداية الموسم بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وخلال هذه الأيام بدأت الأسعار تنخفض حتى وصل سعر الكيلو 22 جنيهًا بالأسواق.

وقال أيمن الجوهري أحد أبناء مركز الفرافرة بالوادي الجديد، إن اهتمام القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوادي الجديد، أدى إلى اهتمامها من كافة المستثمرين والبدء في استغلال كافة المقومات التي تؤهلهم للزراعة في هذه المنطقة الواعدة والتي هي محل اهتمام القيادة السياسية، حيث إن مركز الفرافرة من المراكز التي طالتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي حولت القرى والنجوع إلي مدن بعد توافر كافة الإمكانيات وإنشاء كافة المراكز التكنولوجية والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب وتطوير وترميم المنازل القديمة والآيلة للسقوط.

وأوضح أيمن أن الوادي الجديد ستكون محل اهتمام العالم كله بعد زيارة الرئيس السيسي لها الأحد الماضي حيث شاهد الجميع حجم الزراعات الخضراء التي غطت معظم صحراء الواحات وتنفذ الدولة المصرية، جهودًا كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.

وأكد المهندس محمد عبد المنعم بمركز البحوث الزراعية بالوادي الجديد، أن الاهتمام بزراعة أشجار المشمش بمزارع المحافظة يعيد الأمل من جديد لأهالي الواحات في تواجده بصفة مستمرة بالأسواق ويعتبر من أفضل المشروعات التي نفذت على أرض المحافظة

وأضاف عبد المنعم أن زراعة أشجار المشمش في المحافظة يعطي لها أهمية تصديرية كبيرة بين دول العالم.

بعد اختفائها لفترة زمنية عاد وبقوة.