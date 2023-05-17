الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني توضح محاور ومرتكزات اللجنة

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي

أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي،  مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، محاور ومرتكزات اللجنة، قائلة: "إنه عندما تم العمل على هذه اللجنة، كان أمامنا بعض التحديات التي تواجه الأسرة وتحول دون التماسك المجتمعي". 

وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن تماسك الأسرة يؤدي إلى التماسك المجتمعي، لافتة إلى أنه بناءً على الخلفية البحثية وما ورد إلينا من مقترحات في اللجنة، بعد أن تم الإعلان عن الحوار الوطني، وكان هناك حصر لهذه الموضوعات، وتم تصنيفها من خلال مرتكزات ثلاث؛ المرتكز الأول خاص بقضايا الطلاق وما بعده، المرتكز الثاني خاص بالعنف الأسري والعنف الموجه ضد المرأة، المرتكز الثالث، وهو خاص بالجرائم الإلكترونية المستحدثة، لافتة إلى أن كل هذه القضايا تطول الأسرة. 

وأوضحت أنه يوجد تحت كل مرتكز العديد من الموضوعات، لافتة إلى أنه بدءًا من الغد، سيتم البدء في عدد من الموضوعات الذي يدور الجدل حولها، مثل الوصايا، الولاية التعليمية، الأهلية القانونية للمرأة، لافتة إلى أن هذه الموضوعات الثلاث مرتبطة في حزمة واحدة، ولابد من طرح الإشكاليات التي تتعلق بكل قضية منهم، في محاولة لإيجاد بعض الطرق لمعالجة هذه القضايا، بهدف الوصول إلى التماسك المجتمعي.

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