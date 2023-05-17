الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإصلاح والنهضة: ملف العدالة الاجتماعية من أركان الدولة ويرتبط بكل محاور الحوار الوطني

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف العدالة الاجتماعية ركن من أركان الدولة، وهو التاج لكل الملفات بالحوار الوطنى ومرتبط بكل المحاور ومؤشر من المؤشرات التي تقاس بها الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن العدالة الاجتماعية قضية محورية من قضايا جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، لافتاً إلى أنه تم الحديث عن الحماية المرتبط بالأشخاص الأكثر فقرًا، والحديث عن التمكين وإعادة الخصائص السكانية من مربع الفقر والحاجة لمربع التمكين.

وأكد هشام عبد العزيز أن التحالف الوطنى قدم إنجازات غير مسبوقة فى هذا الملف، لافتاً إلى أن إعادة النظر في بعض الوزارات وهيكلتها مهم جدا، مثل وزارة الإسكان لوضع أهداف استراتيجية لرفع المستوى للسكان.

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