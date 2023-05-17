الغرفة التجارية: الدواجن في مصر من أجود الأنواع والمجمدة خالية من أي فيروسات

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن مدخلات الإنتاج التي تم الإفراج عنها وهي تخرج بعملية منتظمة أحدثت وفرة في الأعلاف بالأسواق، موضحًا أنه تم استيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة ودخلوا السوق المصري حتى يكون هناك توازن في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، بعض المنتجين سجلوا بعد توافر الأعلاف بالسوق، مؤكدًا نحن لسنا مع الاستيراد من الخارج كما أننا منظومة تعمل على تنفيذ القوانين.

وطالب سامح السيد، بتنظيم هذه الصناعة وتنفيذ قوانينها، حيث أن دول العالم طبقت القوانين احترازًا لإدخال إنفلونزا الطيور البلاد، موضحًا أن الدواجن المجمدة خالية من أى فيروسات أما الحية في المحلات بها تعدد بكتيري يتزايد بمجرد ذبح الدجاجة، والدواجن في مصر من أجود الأنواع ونصدر للخارج.