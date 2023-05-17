الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الغرفة التجارية: الدواجن في مصر من أجود الأنواع والمجمدة خالية من أي فيروسات

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن مدخلات الإنتاج التي تم الإفراج عنها وهي تخرج بعملية منتظمة أحدثت وفرة في الأعلاف بالأسواق، موضحًا أنه تم استيراد 25 ألف طن دواجن مجمدة ودخلوا السوق المصري حتى يكون هناك توازن في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، بعض المنتجين سجلوا بعد توافر الأعلاف بالسوق، مؤكدًا نحن لسنا مع الاستيراد من الخارج كما أننا منظومة تعمل على تنفيذ القوانين.

وطالب سامح السيد، بتنظيم هذه الصناعة وتنفيذ قوانينها، حيث أن دول العالم طبقت القوانين احترازًا لإدخال إنفلونزا الطيور البلاد، موضحًا أن الدواجن المجمدة خالية من أى فيروسات أما الحية في المحلات بها تعدد بكتيري يتزايد بمجرد ذبح الدجاجة، والدواجن في مصر من أجود الأنواع ونصدر للخارج.

مواد متعلقة

لبلبة: عادل إمام واحد بس ومعشوق الملايين

أحمد المسلمانى: الشرقية للسكر نموذجًا لصناعة الأمل وتوفر ربع احتياجات مصر من السكر

"التضامن": كنا حريصين على الإصلاح الاقتصادى وثماره منذ 2016

مقرر بالحوار الوطني: نسبة اهتمام المواطنين بالمحور الاقتصادي كبيرة للغاية

مقرر بالحوار الوطني يكشف الفارق بين العدالة والحماية الاجتماعية

"دعمني ووقف معايا كتير".. إلهام شاهين: مافيش أجدع من عادل إمام

يسرا عن الزعيم عادل إمام: "تاج على راسي واسمى كبر من خلاله"

بشرى سارة.. سعر الدولار يتراجع خلال شهرين

الأكثر قراءة

مصدر يكشف توصيات لجنة الكرة بالزمالك بشأن أجانب الفريق

بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟.. الشعبة تكشف

تعليم قنا: ضبط فتاتين يؤديان الامتحانات بدلًا عن الطلاب

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟