الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش عمل مكثفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط

ورش عمل مكثفة لمواجهة
ورش عمل مكثفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إطلاق ورش عمل حول سُبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث نُفذت بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنظمة اليونسيف، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وشارك خلالها عدد كبير من ممثلي الجهات المعنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي و مختص مبادرة مشروعك وأيضًا ممثلي الجمعيات الأهلية.

تأتي تلك المبادرة تماشيًا مع جهود الدولة نحو مكافحة هذه الظاهرة، والدور الكبير الذي تقوم به لحشد جهود جميع الجهات من أجل تعزيز التوعية الموجهة للشباب وأسرهم بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، و وفقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " ٢٠٢٦/٢٠١٦" وخطة العمل الوطنية المنبثقة منها " ٢٠٢٣/٢٠٢١".

وفي سياق أخر، ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء،  والذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأعضاء اللجان الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و الإدارات الهندسية  والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفنية والوحدات المحلية لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار النماذج، كما تم أيضًا استعراض عدد  نماذج قرارات التصالح " نموذج ١٠" المعتمدة خلال الفترة الماضية .

وبحثت "المحافظ " المعوقات التي تواجه الوحدات المحلية واللجان والأمانات الفنية خلال أعمال البت في الطلبات، وذلك لوضع آلية محددة لتذليلها واستكمال جميع المحاور المُتعلقة بالملف، موجهة تعليماتها بالتواصل مع المواطنين لسداد المستندات و الرسوم المتبقية لإنهاء الملف.

دمياط محافظ دمياط الهجرة غير الشرعية محافظة دمياط

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