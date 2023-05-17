الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنطلق غدًا.. أحمد مجاهد يكشف تفاصيل أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

كشف أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، عن تفاصيل انطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني غدًا الخميس، معلقًا: "مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر أن المحور الذي سيتم البدء به في الثقافة والهوية القومية هو الهوية".

وأضاف “مجاهد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الهوية هي الأساس الذي يعتمد عليه المحور الثقافي، لافتًا إلى أن اجتماعات غدًا الخميس، تشهد جلستين متتاليتين لمناقشة الهوية، بفارق زمني ساعة بين الجلستين، وذلك لضخامة الموضوع ولزيادة عدد طالبي الكلمة. 

وأوضح أنه بالنسبة للمحور المجتمعي، فإن النسب الذي أعلنها المستشار محمود فوزي، أن أكبر نسبة على الإطلاق بها طلب للمشاركة هي محور الثقافة والهوية حيث تبلغ 36% ، وهي أعلى نسبة مشاركة مقارنة بجميع المحاور. 

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