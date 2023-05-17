حبس مسجل خطر وعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس مسجل خطر وعاطل، على خلفية اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين، وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائى لتحليلها.

البداية كانت مع ورود معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تفيد بقيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة ومقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.