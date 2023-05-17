الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسجل خطر وعاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالجيزة

ارشيفه
ارشيفه

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة،  حبس مسجل خطر وعاطل، على خلفية اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين، وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائى لتحليلها.

البداية كانت مع ورود معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تفيد بقيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة ومقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة حبس مسجل عاطل المواد المخدرة تحريات

الأكثر قراءة

مصدر يكشف توصيات لجنة الكرة بالزمالك بشأن أجانب الفريق

بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟.. الشعبة تكشف

تعليم قنا: ضبط فتاتين يؤديان الامتحانات بدلًا عن الطلاب

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟