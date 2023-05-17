الشوط الأول.. مان سيتي يتقدم على الريال بثنائية في نصف نهائي أبطال أوروبا

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بإياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد.

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وجاءت أولى محاولات ريال مدريد في الدقيقة 32 بعدما تسلم رودريجو الكرة ومررها لبنزيما خلف دفاعات مانشستر سيتي ولكن الحارس إديرسون وصل للكرة قبل أن يتسلمها بنزيما.

وتحصل ريال مدريد على ركلة ركنية في الدقيقة 33 بعدما ارتطمت عرضية داني كارفخال بقدم مانويل أكانجي.

ونفذ لوكا مودريتش الركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء وحاول ميليتاو لعبها برأسه ووصلت لفينسيوس جونيور الذي مرر الكرة لبنزيما وثم مررها الأخير لتوني كروس على حدود منطقة الجزاء.

وأرسل توني كروس تسديدة صاروخية في الدقيقة 34 وارتطمت بالعارضة وخرجت لركلة مرمى لمانشستر سيتي.

وتسلم جون ستونز الكرة في وسط ملعب ريال مدريد وانطلق بها وحاول لعب تمريرة خلف كامافينجا ناحية بيرناردو سيلفا، ولكن تمريرته جاءت طويلة وخرجت الكرة من الملعب.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي على ريال مدريد في الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني.

أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 بعدما ارتدت له الكرة من تسديدة إلكاي جندوجان ولعب الكرة برأسه في المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي مانشستر سيتي في الدقائق التالية وكذلك هيمنتهم الكاملة على مجريات اللعب، في ظل محاولات متواصلة من ريال مدريد للخروج بالكرة من ضغط السيتي وتهديد المرمى.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 44 وأخطأ جاك كريليتش في تسلم الكرة، وعادت للاعبي مانشستر سيتي وتبادلوا التمريرات قبل أن تصل الكرة لمانويل أكانجي الذي سدد الكرة وأبعدها ديفيد ألابا لركلة ركنية، نفذها جاك جريليتش عرضية وأبعدها كورتوا من داخل المنطقة.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 6 محاولات من المرمى، فيما لم يسدد ريال مدريد أي كرة على مرمى مانشستر سيتي من محاولة وحيدة.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72%، مقابل 28% لصالح فريق ريال مدريد.