سامح نعمان: مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف سامح نعمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن الهيدروجين الأخضر يعتمد اعتمادًا رئيسياً على وجود المياه المحلاة وعلى الطاقة المتجددة، لأن الهيدروجين الأخضر ينتج عن تحليل المياه المحلاة.

وأوضح أنه حتى تعطينا المياه المحلاة هيدروجين أخضر، يستخدم لها طاقة كهربائية عادية، أو الطاقة الناتجة من الطاقة المتجددة، حيث يتجه العالم كله حاليًا إلى نسبة قليلة من ثاني أكسيد الكربون والذي بدوره يأتي من الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مصر لديها خبرة كبيرة منذ عام 2014م، في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنها تمتلك المناخ المناسب للحصول على ذلك، كما يوجد لدينا مياه تقدر بـ3 آلاف كيلومتر، والمتمثلة في البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث أن الهيدروجين يتم فصله من المياه عن طريق الطاقة الكهربائية.