البنك الأهلي "يعطل رصيد" الإسماعيلي ويشعل صراع البقاء في الدوري

أشعل البنك الأهلي صراع المنافسة على البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 2/صفر على ضيفه الإسماعيلي، الأربعاء، في المرحلة الـ28 للمسابقة.

وافتتح كريم بامبو التسجيل لمصلحة البنك الأهلي في الدقيقة 35، قبل أن يحرز محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، ليقودا فريقهما للعودة إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين.

وارتفع رصيد البنك الأهلي، الذي تعادل مع المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في المرحلتين الماضيتين، إلى 28 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس عشر بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي الذي تكبد خسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.