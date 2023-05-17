محمد البهواشى: الدولة تسعى بكل ما لديها لحل شكاوى المستثمرين

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، الدولة تسعى بكل ما لديها لحل شكاوى المستثمرين، واستكمال الجهود التي بذلت خلال الثمانى سنوات الماضية.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن الاستثمار لا غنى عنه، لافتاً إلى أن مشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي انتهجتها الدولة، تمت لإحداث هذه الطفرة في الاستثمار، لافتًا إلى أنه لا غنى عن الاستثمار، ولا غنى عن استكمال هذه المسيرة.

وأوضح أن ما خرج به علينا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بقرارات ستعيد وتحيي الأمل لضخ الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن مصر تسلط الضوء على فرص استثمارية واعدة للاستثمار للطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الثقيلة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث نستهدف به استخدام تكنولوجيا للداخل المصري، واستكمالًا لهذه الجهود كان التوسع في الرخصة الذهبية، والتوسع في فكرة الشباك الواحد، وهو ما يساعد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمر المصري.