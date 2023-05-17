لبلبة: عادل إمام واحد بس ومعشوق الملايين

عبرت الفنان لبلبة عن حبها للزعيم عادل إمام، في عيد ميلاده.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "يا زعيمنا يا حبيبنا إنت أهم إنسان في حياتي، أحلى أيام قضيتها معاك"، موضحة أن كل الأعمال اللي قدمناها سويًا الناس حبتنا وشجعتنا فيها، منها "أمين وشركاه، وصاحب السعادة"، ربنا أعطاه موهبة، وفي تألق ونجاح، مؤكدة: "مفيش غير عادل إمام واحد بس".

وأضافت أن عادل إمام معه الراحة النفسية، بيوضب كل شىء، ودقيق في عمله، ويختار الأدوار والسيناريو، وهو معشوق الملايين، موضحة أنه أبدع فى مجال الفن.

وأكدت لبلبة أن ما يهمه هو فرحة الناس وسعادتهم، فهو كان يعلم ماذا يقدم وإيه، وهو مدرسة كبيرة في الفن، لافتة إلى أنها ستذهب إليه بعد نصف ساعة للاحتفال معه بعيد ميلاده.