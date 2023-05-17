أحمد المسلمانى: الشرقية للسكر نموذجًا لصناعة الأمل وتوفر ربع احتياجات مصر من السكر

سلط الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء علي شركة الشرقية للسكر في الصالحية الجديدة، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها خلال عيد العمال الماضي، مؤكدًا أن هذا المصنع من نماذج صناعة الأمل فى مصر، حيث إن مساحته 420 فداناً، يعنى قرابة 2 مليون متر مربع.

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، أن مصنع الشرقية للسكر يحتاج إلى البنجر الذي يتم منه صناعة السكر، موضحًا أن المصنع تغذية مزارع بنجر وهو أكبر مصنع لصناعة سكر البنجر في الشرق الأوسط، وهو صرح عملاق وينتج مليون طن سنويًا.

وتابع: "مجمل إنتاج هذه الصناعة من السكر حوالي مليون طن سنوياً وهو إنتاج ضخم يوفر حوالي ربع احتياجات مصر من السكر بما يقدر بحوالي 25% من المتطلبات في مصر، ورغم أن المصنع افتتح حديثاً إلا أنه يصدر بأرقام كبيرة جدا وصادراته 65 مليون دولار"، مؤكدا أن ما يقدمه نموذج شركة الشرقية للسكر عظمة الصناعة، وتساعد في تشغيل كثير وتوفير فرص عمل.

واستكمل: "مصنع الشرقية للسكر فيه 3 آلاف عامل، بالإضافة إلى 30 ألف مزارع في مزارع البنجر التي تغذي المصنع مما يعني توفير عمالة كبيرة"، مؤكدًا أن هذا المصنع نموذج لصناعة الأمل في مصر.