الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات جريمة قتل سيدة داخل شقتها بإمبابة

جثة
جثة

تفرغ جهات التحقيق كاميرات المراقبة المحيطة بشقة سيدة إمبابة المقتولة  للتعرف على ملابسات الحادث ومعرفة المترددين عليها قبل اكتشاف الجريمة كما استعجلت تحريات المباحث عن الواقعة.

كشفت التحريات الأولية أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها كدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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