السلطان هيثم يزور القاهرة.. أبرز مجالات التعاون بين مصر وعمان

يستعد السلطان هيثم بن طارق، سلطان العمان، لزيارة مصر بداية الأسبوع المقبل، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموًا كبيرًا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي، أبرز مجالات التعاون بين مصر وعمان.

وقعت مصر وعمان على مدار الأعوام الماضية العديد من مذاكرت التفاهم وبرامج التعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات وأبرزها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي من شأنها فتح آفاق نوعية جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وتواصل مصر وعمان جهودهما المستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما، وذلك من خلال دور الغرف التجارية وغيرها.

التبادل التجاري والاقتصادي

تواصل الجهود المصرية العمانية، رفع جهود التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات منذ عام 2004 وشهدت نموًا ملحوظًا في عام 2021، حيث سجّل في ذلك العام 8ر205 مليون ريال عماني أي ما يعادل (4ر535 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بـ 7ر97 مليون ريال عماني.

وفي عام 2020، بلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة في سلطنة عمان نحو 744 شركة بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن السلع المتبادلة بين الطرفين خامات الحديد والنفط والغاز ومنتجات البولي والقطاعات السمكية، وتصدر مصر الى عمان الخضروات واللفواكه والمواد الغذائية والطبية.

تتعاون مصر وعمان في قطاع السياحة والرحلات الجوية، حيث تشهد ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا بين البلدين، فقد بلغ معدل الرحلات الجوية الحالية بين البلدين حوالي 17 رحلة أسبوعية، تتمثل في عدة رحلات أسبوعية بين مسقط والقاهرة.

ولايزال يشهد حجم التبادل التجارى نمواً ملحوظاً منذ الفترة من 2004 إلى 2008.

في عام 2004 بلغ حجم التبادل التجاري قيمته 37.263.935 دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الواردات المصرية من السلطنة 12.667.363 دولار أمريكي.

وفي عام 2007 بلغ حجم التبادل التجاري (الصادرات والواردات) ما قيمتها 208.976.405 دولار أمريكي، في حين بلغ حجم الواردات المصرية من السلطنة 158.671.405 دولار أمريكي.

وفي عام 2008 بلغ حجم التبادل التجاري 208.976.405 دولار أمريكي، في حين بلغت حجم الورادات المصرية من السلطنة 194.083.651 دولار أمريكي.