مقرر بالحوار الوطني: نسبة اهتمام المواطنين بالمحور الاقتصادي كبيرة للغاية

كشف الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن نسبة اهتمام المواطنين بالمحور الاقتصادي عالية خلال المناقشات.

وأضاف أن إصلاح الاقتصاد مرتبط بالإصلاح السياسي، لافتاً إلى أن المحور الاقتصادي يدور حول 3 محاور رئيسية، متابعاً: "قسمت المحور الاقتصادي إلى 3 مراحل، اولها العبور الأمان من الأزمة الاقتصادية، المرحلة الثانية معدلات النمو، المرحلة الثالثة عوائد النمو الاقتصادي".

وأشار مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى أن بعض التوصيات التي ستخرج عن الحوار سيكون أجل مردودها قصير وبعضها ستتطلب كثيرًا من الوقت.