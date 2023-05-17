الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر بالحوار الوطني: نسبة اهتمام المواطنين بالمحور الاقتصادي كبيرة للغاية

الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال

كشف الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن نسبة اهتمام المواطنين بالمحور الاقتصادي عالية خلال المناقشات.

وأضاف أن إصلاح الاقتصاد مرتبط بالإصلاح السياسي، لافتاً إلى أن المحور الاقتصادي يدور حول 3 محاور رئيسية، متابعاً: "قسمت المحور الاقتصادي إلى 3 مراحل، اولها العبور الأمان من الأزمة الاقتصادية، المرحلة الثانية معدلات النمو، المرحلة الثالثة عوائد النمو الاقتصادي".

وأشار مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى أن بعض التوصيات التي ستخرج عن الحوار سيكون أجل مردودها قصير وبعضها ستتطلب كثيرًا من الوقت.

مواد متعلقة

"دعمني ووقف معايا كتير".. إلهام شاهين: مافيش أجدع من عادل إمام

يسرا عن الزعيم عادل إمام: "تاج على راسي واسمى كبر من خلاله"

بشرى سارة.. سعر الدولار يتراجع خلال شهرين

تحذير عاجل من الغرف التجارية بشأن بلالين الهيليوم

ضحية بلالين الهيليوم.. شقيق ميرنا يكشف حالتها الصحية ويوجه نصائح للمواطنين

جهاز تعمير القاهرة: الهدف من المحاور الجديدة التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقود

هانى ميلاد: قيمة الذهب الوارد من الخارج تخضع لأسعار البيع المحلية

الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟.. الشعبة تكشف

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

هل باتت الظروف مواتية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان؟

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟