الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية".. البيت الأبيض: سنواصل العمل مع تركيا بغض النظر عن الفائز بالانتخابات

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، نأمل أن تنعكس الانتخابات في تركيا الديمقراطية بشكل قوي وسنواصل العمل مع تركيا بغض النظر عن الفائز، وذلك وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

موعد الجولة الثانية للانتخابات التركية

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر، أن السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو، حيث فشل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وقال إن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51%، مقابل 44.88% لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17% من الأصوات.

البيت الأبيض تركيا موعد الجولة الثانية رجب طيب أردوغان كمال كليجدار أوغلو القاهرة الإخبارية

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