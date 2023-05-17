"القاهرة الإخبارية".. البيت الأبيض: سنواصل العمل مع تركيا بغض النظر عن الفائز بالانتخابات

قال البيت الأبيض، نأمل أن تنعكس الانتخابات في تركيا الديمقراطية بشكل قوي وسنواصل العمل مع تركيا بغض النظر عن الفائز، وذلك وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

موعد الجولة الثانية للانتخابات التركية

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر، أن السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو، حيث فشل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وقال إن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51%، مقابل 44.88% لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17% من الأصوات.