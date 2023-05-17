مقرر بالحوار الوطني يكشف الفارق بين العدالة والحماية الاجتماعية

كشف الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن العدالة الاجتماعية أوسع من مفهوم الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحماية الإجتماعية تصب في صالح أكثر فئة في المجتمع يحتاج إلى دعم وإعانة، مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية فهي تهتم بكل فئات المجتمع المصري، مؤكدًا أنها مهمة للغاية.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، العدالة الإجتماعية، تعني توفير تعليم جيد، فرص عمل ووظائف مناسبة، أن يقدم للفرد خدمة صحية جيدة، أن يحصل المواطن على الحق في ممارسة الحياة السياسية.