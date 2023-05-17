الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدرة: مناخ الاستثمار يتحسن بشكل مستمر نتيجة للمتابعة الرئاسية لخطوات الحكومة

تشكيل المجلس الأعلى
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الـ 22 قرارًا الذي أصدرهم المجلس الأعلى للاستثمار، هي قرارات متنوعة الأنشطة، حيث نجد قرارات تخص السياحة، التطوير العقاري، الاستثمار في سوق المال، الاستثمار في الأنشطة والمصانع والمال، وغيرها. 
 

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن وقت إمداد تنفيذ القرارات والتي تبلغ 10 أيام، حيث تعتبر مدة جيدة جدًا، بالنسبة لكل الجهات اليوم بأنها تكون حاسمة بالموافقات للمستثمرين، لافتاً إلى أنه في السابق كان هناك جهات تستغرق الشهرين والثلاثة أشهر لإصدار الموافقات للمستثمرين.


وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن مناخ الاستثمار يتحسن بشكل مستمر نتيجة للمتابعات الرئاسية لكل خطوات الحكومة في هذا الملف. 


وشدد الدكتور مصطفى بدرة على ضرورة أن تتحرك مصر سريعًا في ملف الاستثمار؛ لزيادة تنافسية مصر في مواجهة دول أخرى لجذ الاستثمارات الأجنبية.  
 

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