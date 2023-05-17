الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اتحاد المستثمرين": قرارات الأعلى للاستثمار تُسهل تطبيق نظام "الشباك الواحد"

علي حمزة
علي حمزة

علق علي حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يبعث للتفاؤل بشكل كبير جدًا من قبل المستثمرين، حيث إننا دخلنا في قرارات تُطبق على أرض الواقع بالفعل، ولها مدة زمنية محددة".

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن قرارات النجلس الأعلى للاستثمار، دافعة ومحفزة للاستثمار ومطمئنة لكل المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وأوضح حمزة أن جميع القرارات الصادرة عن المجلس، كانت ضرورة لتهيئة المناخ الاستثماري في جميع المجالات، لافتًا إلى أن تجميع الوزارات المسئولة تحت مظلة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعني تطبيق نظام الشباك الواحد الذي لم نكن قادرين على تطبيقه سابقًا. 

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