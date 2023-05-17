أحمد موسى ومحمود الخطيب فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين

حرص الإعلامي أحمد موسي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والشيخ خالد الجندي، على تقديم واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه أحمد أبو العينين بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور كبير من رجال الأعمال والقيادات العامة.

وتوفى أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين أمس، وأعلن الأخير عبر حسابه على “فيسبوك” قائلًا: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) انتقل إلي رحمة الله تعالي شقيقي المهندس أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا - بعد صراع مع المرض تحمله صابرًا محتسبًا حامدًا لله سبحانه وتعالى اللهم اجعله في ميزان حسناته.. أدعو الله عز وجل أن يتغمد أخي الحبيب برحمته ويسكنه فسيح جناته – سلاما لروحك الطاهرة في أمان الله ورحمته”.

وأقيمت صلاة الجنازة على أحمد أبوالعينين، أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه في مقابر العائلة بشبرامنت بالجيزة.