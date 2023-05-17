الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قناة الأهلي تكشف مدة غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشفت قناة الأهلي المدة المبدئية لغياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد معاناته من آلام في السمّانة.

كان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قد قرر منح علي لطفي الفرصة بدلاً من محمد الشناوي في مباراة الترجي المقبلة.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في العاشرة من مساء الجمعة المقبل ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار مراسل قناة الأهلي إلى أن محمد الشناوي سيغيب لمدة 3 أسابيع من بداية الإصابة.

وهناك احتمالية لغياب محمد الشناوي عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال تأهل الأهلي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 يونيو.

قناة النادي الأهلي أخبار محمد الشناوي الاهلى آلام السمانة

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