الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل وإصابة شخصين صدمتهم سيارة ببولاق الدكرور

مصرع طفل
مصرع طفل

شهدت منطقة بولاق الدكرور، مصرع طفل بينما أصيبت جدته وشقيقته بعدما صدمتهم سيارة بالطريق، وتم نقل المتوفى للمشرحة، والمصابين إلى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة بولاق الدكرور.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين مصرع طفل وإصابة جدته وشقيقته جرى نقل المتوفى للمشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بولاق الدكرور طفل جدته شقيقته سيارة الطريق

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