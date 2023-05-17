رئيس حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني سيحقق مطالب الشعب المصري (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطني يضم العديد والكثير من المحاور المهمة التي ستحقق مطالب الشعب المصري، حيث أنها تحدثت في ثاني أيام الحوار الوطني عن المحور السياحي وقدمت العديد من الحلول للمشاكل التي تواجه السياحة في مصر، وذلك لأهمية السياحة حيث أنها تعد من أهم مصادر الدخل القومي المصري، مثلها مثل إيرادات قناة السويس، حيث أنها تدخل إيرادات وعمله أجنبية.

وأضافت أن يجب الاهتمام بالتعليم لتطوير المحور السياحي، وذلك عن طريق تزويد أعداد المدارس السياحية والمعاهد والجامعات، وأوضحت أنه يجب تطوير التعليم حتى يستطيع الطلاب مواكبة التطور الكبير الموجود في ذلك المجال، حيث أن هناك دول كانت تخطو خطوات صغيرة نحو ذلك التقديم، واليوم أصبحت من أكبر الدول السياحية الموجودة في العالم، لكن يعتبر السياحة داخل تلك الدول سياحة مصنعة، وليست سياحة طبيعية كما تحظى مصر بذلك النوع من السياحة.

وأوضحت أنه يجب تنويع السياحة داخل مصر، مما يواكب التطور الكبير الذي يحصل في العالم، حيث أن مصر تتميز بوجود البحر الأحمر والمتوسط وهذا سيساعد على تطوير سياحة اليخوت، وذكرت أن مصر يوجد بها مناطق علاجية عظيمة تفوق الـ2000 منطقة، فيجب أن نروج لتلك المناطق التي تعد من أهم المناطق التي يبحث عنها السائحين، تختتم حديثها موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذلك الحوار الوطني الذي يضم الكثير من فئات الشعب.