الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"دعمني ووقف معايا كتير".. إلهام شاهين: مافيش أجدع من عادل إمام

إلهام شاهين
إلهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها وتقديرها للفنان الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده. 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن أول عمل لها كان أمام الزعيم عادل إمام فى فيلم "الهلفوت" وكان نقلة كبيرة لها فى عالم الفن.

وتابعت إلهام: "عادل إمام ساعدنى كثيرا، وحصولى على أفضل ممثلة فى فيلم الهلفوت كان بسبب عادل إمام الذى وقف بجانبى ودعمنى كثيرا.. مافيش أجدع من عادل إمام".

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