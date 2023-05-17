الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد يعقوب: الاقتصاد المصري هو قائد النمو في المنطقة

جانب من اجتماع الرئيس
جانب من اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للاستثمار

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مصر ستنطلق خلال السنوات المقبلة بالاستثمار، لافتا إلى أن ملف الاستثمار يعتبر أولوية قصوى أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث التشجيع والتسهيل وإصدار كل الإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمار وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال.

وأضاف يعقوب خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بالغ الأهمية مع المجلس الأعلى للاستثمار، حيث صدور 22 قرار في منهى الأهمية، والاجراءات التنفيذية التي تم مناقشتها من قبل اجتماع مجلس الوزراء على مدار خمس ساعات، وهو ما يؤكد على أن مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال أربع سنوات بقيمة 40مليار دولار ، أي بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، لافتاً إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.

وأوضح أنه في إطار الأطروحات الحكومية، حيث طرح 32 شركة حكومية على مدار الشهور المقبلة، بالإضافة إلى التيسيرات الخاصة بقطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، والتي تعتبر قطاعات قائدة وخالقة لفرص العمل والقادرة على قيادة النمو الاقتصادي، أي تستطيع أن توفر فرص عمل، وزيادة حجم الانتاج من السلع والخدمات داخل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الأكثر تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الاقتصاد المصري هو قائد النمو في المنطقة في ظل تحديات اقتصادية دولية غير مسبوقة، وأزمة اقتصادية غير معروف معالمها خلال المرحلة المقبلة.

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