يسرا عن الزعيم عادل إمام: "تاج على راسي واسمى كبر من خلاله"

عبّرت الفنانة يسرا عن حبها وتقديرها للفنان الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

وأكدت يسرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،:" اسمى كبر من خلال الزعيم وتشرفت بالعمل معه ، كل سنة وهو طيب وبخير".

وأضافت: "الزعيم رفع رؤوسنا فنيا وإنسانيا، نجح فى كل طريق سلكه، معقبا:" عادل إمام تاج على راسنا من فوق وبنحبه جدا".

وأوضحت، أن الفنان عادل إمام هو الزعيم لانه بدأ مشواره الفني من الصفر حتى دخل قلوب الجميع.