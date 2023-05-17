ضحية بلالين الهيليوم.. شقيق ميرنا يكشف حالتها الصحية ويوجه نصائح للمواطنين

كشف محمد إسماعيل، شقيق ميرنا ضيحة بلالين الهيليوم، تطورات الحالة الصحية لشقيقته بعد نقلها إلى المستشفى.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن أخته ما زالت محجوزة في المستشفى، وتعاني من حروق درجة ثانية، مطالبا بضرورة عدم نشر الفيديو.

ولفت، إلى أن شقيقته لا تزال في المستشفى حتى الآن، وليست لديه حتى الآن معلومة بأن غاز الهيليوم هو سبب الانفجار الذي حدث في وجه ميرنا، منوها أن الفيديو تم تصويره بحسن نية من قبل أصدقاء الفتاة، لكن انتشار الفيديو ليس معلوما مصدره.

وتابع شقيق ميرنا ضحية بلالين الهيليوم: نحتاج لمن يخبرنا أن غاز الهيليوم هو السبب أم لا، والبلالين انفجرت بشكل مرعب وفقا للفيديو، محذرا الكثير من المواطنين من استخدام «غاز الهيليوم» في أعياد الميلاد، أو اقتراب النيران منه، كما حدث مع شقيقته.