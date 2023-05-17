الحوار الوطني.. باحث سياسي: مصر تمتلك مظلة واسعة من الحماية الاجتماعية (فيديو)

قال الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية والشؤون الأفريقية، إن المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني تحدث عن مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

وذكر أن مصر تمتلك مظلة واسعة من الحماية الاجتماعية، حيث أن الدولة المصرية تعتبر من أكثر الدول التي تنفق الكثير من الأموال لنشر الحماية الاجتماعية، حيث أنها تتجاوز الدول المتقدمة في حجم الإنفاق.

وأضاف أنه تحدث اليوم خلال الجلسة عن تقديم بعض التوصيات والمقترحات بحيث أن يتم نقل منظومة الحماية الاجتماعية للمواطن بشكل أكبر فاعلية وربطها بعملية التمكين الاقتصادي، بحيث أن المستحقين والمواطنين الأكثر احتياجًا، يتحولون بعد وقت قصير إلى أشخاص منتجين داخل المجتمع المصري ويساهمون في عملية التنمية داخل الدولة المصرية.

وأوضح أن من ضمن المحاور التي تم طرحها اليوم داخل جلسات الحوار الوطني، هو دور المجتمع المدني في التنمية.

وذكر أن مصر تمتلك برنامج مهم جداً بشهادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وهو برنامج " حياة كريمة" الذي يجسد العدالة الاجتماعية للمواطن ويخدم أكثر من 6000 قرية مصرية على مستوى الجمهورية، وذلك يحقق العدالة الاجتماعية لأن مستوى الخدمات داخل تلك القرية يوازي نفس مستوى الخدمات داخل المدن.