الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني.. باحث سياسي: مصر تمتلك مظلة واسعة من الحماية الاجتماعية (فيديو)

الدكتور وليد عتلم
الدكتور وليد عتلم

قال الدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية والشؤون الأفريقية، إن المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني تحدث عن مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

وذكر أن مصر تمتلك مظلة واسعة من الحماية الاجتماعية، حيث أن الدولة المصرية تعتبر من أكثر الدول التي تنفق الكثير من الأموال لنشر الحماية الاجتماعية، حيث أنها تتجاوز الدول المتقدمة في حجم الإنفاق.

وأضاف أنه تحدث اليوم خلال الجلسة عن تقديم بعض التوصيات والمقترحات بحيث أن يتم نقل منظومة الحماية الاجتماعية للمواطن بشكل أكبر فاعلية وربطها بعملية التمكين الاقتصادي، بحيث أن المستحقين والمواطنين الأكثر احتياجًا، يتحولون بعد وقت قصير إلى أشخاص منتجين داخل المجتمع المصري ويساهمون في عملية التنمية داخل الدولة المصرية.

وأوضح أن من ضمن المحاور التي تم طرحها اليوم داخل جلسات الحوار الوطني، هو دور المجتمع المدني في التنمية.

وذكر أن مصر تمتلك برنامج مهم جداً بشهادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وهو برنامج " حياة كريمة" الذي يجسد العدالة الاجتماعية للمواطن ويخدم أكثر من 6000 قرية مصرية على مستوى الجمهورية، وذلك يحقق العدالة الاجتماعية لأن مستوى الخدمات داخل تلك القرية يوازي نفس مستوى الخدمات داخل المدن.

والباحث الحوار الوطنى مظلمة الحماية الاجتماعية المصرى مصر

الأكثر قراءة

مصدر يكشف توصيات لجنة الكرة بالزمالك بشأن أجانب الفريق

بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

محاكمة صورية بجامعة المنصورة الجديدة تعالج قضية رشوة موظف عام

الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟.. الشعبة تكشف

تعليم قنا: ضبط فتاتين يؤديان الامتحانات بدلًا عن الطلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟