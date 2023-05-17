الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الاقتصاد: الدولة المصرية لديها إصرار على البدء فى مرحلة جديدة لزيادة الاستثمار

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تدخل عصر جديد للاستثمار، لافتة إلى أن ما تم بالأمس واليوم له دلالات وأبعاد، حيث نعي جميعًا أن الاستثمار يحرك العالم، خاصة أن العالم يتعرض لمرحلة من الإكراه الاقتصادي على خلفية الصراعات الجيوسياسية.

وأضافت وفاء خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه كان لابد للدولة المصرية أن تتخذ آلياتها سريعًا لزيادة جلب الاستثمارات، لافتة إلى أن اعادة تشغيل المجلس الأعلى للاستثمار واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي به يعبر عن وجود إراة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري آمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين سواء المحليون أو المستثمرون الأجانب. 

وأوضحت، أن الدولة حاولت من خلال قراراتها بالأمس واليوم، أن تجد دعمًا وتشكيلًا متوازنًا ومتوافقًا مع كل الأجهزة التي ترتبط بمشروعات الاستثمار وفعالياتها، بمعنى أننا نتجه بالاقتصاد المصري إلى مؤشر جديد تريده مصر فعلًا.

 وأشارت إلى أنه كان يجب حتى نسير في هذا الطريق، تذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه زيادة الاستثمار، وإيجاد علاقة قوية بين أدوات الاستثمار.

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