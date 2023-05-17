هانى ميلاد: قيمة الذهب الوارد من الخارج تخضع لأسعار البيع المحلية

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل قرار الحكومة بالسماح بدخول الذهب مع القادمين من الخارج بدون جمارك، وتفاصيل إمكانية بيع الذهب الوارد من الخارج بنفس أسعار الذهب المحلي.

وقال ميلاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن قيمة الذهب الوارد من الخارج تخضع لقيمة البيع بالسعر المحلي؛ في اليوم الذي وصل فيه إلى مصر.

وأضاف أن دول السعودية والإمارات تتعامل في الذهب عيار 21 مثل مصر؛ فيما تستخدم إيطاليا الذهب عيار 18 وعيار 14، لافتًا إلى أن الشعبة لا تعتمد على دمغة الذهب الوارد من الخارج.

وأوضح أن وجود الدمغة على الذهب الوارد من الخارج تُسهّل معرفة عيار الذهب، ويُفضل أن يكون الشخص الذي يستقدم ذهب من الخارج أن يكون معه فاتورة شراء.

ونصح ميلاد، باستقدام سبائك ذهبية من الخارج لأنه لا تطبق عليها المصنعية، مؤكدًا أن سعر الذهب عالميًا وصل إلى 1970 دولارًا؛ الأمر الذي ساعد على انخفاضه في السوق المحلية.