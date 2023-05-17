الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد - مانشستر
ريال مدريد - مانشستر سيتي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، معقل الفريق الإنجليزي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة البرازيلي إيدير ميليتاو لقيادة خط الدفاع، بجوار ديفيد ألابا، على حساب الألماني أنطونيو روديجر الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: أندريه لونين - أنطونيو روديجر - ماركو أسينسيو - جيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - إيدين هازارد - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فيرلاند ميندي - ماريانو دياز.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت الثلاثاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة، لمواجهة إنتر الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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