جهاز تعمير القاهرة: الهدف من المحاور الجديدة التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقود

أكد المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز التعمير بالقاهرة، أن الهدف من المحاور الجديدة تخفيف الحمل على سيارات المواطنين، موضحا أن محور 26 يوليو يخدم الكثير من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن المحاور تخدم المواطنين في القاهرة، والمحافظات، ومن يريد الذهاب للعاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع الذهاب من القاهرة أو من أى مكان إلى العاصمة الإدارية فى وقت قصير، دون الزحام، والتعطل الكثير، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ مشروعات الطرق وفقًا لخطة.

وتابع: "الدولة لا تعمل مشروعات طرق دون خطة، والمواطن من أي مكان يستطيع الوصول للمنطقة التى يريدها، المشروعات الجديدة توفر الجهد والوقت والوقود، وتوفر السيولة المرورية".