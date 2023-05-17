الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد "القومى لحقوق الإنسان" يُشيد بخدمات مستشفى العباسية للصحة النفسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبلت مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم الأربعاء، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، للاطمئنان علي المترديين علي المستشفي والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة، يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتمع بعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى، واطلع على منظومة العمل وسير العملية العلاجية من لحظة دخول المريض الى المستشفي حتى تمام شفائه.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوفد  أجرى جولة تفقدية لعدد من العيادات والأقسام بالمستشفي، شملت (عيادة واحة لعلاج الصدمات النفسية، وقسم المدوعات، والعيادة الخارجية للأطفال والمراهقين، ومركز التوحد، أقسام السيدات، وقسم المسنين "رجال"، بالإضافة لقسم علاج الإدمان "وحدة إعادة التأهيل").

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختلفة سواء من القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، لصالح المستفدين من الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقًا للمنهجيات العلمية السليمة، مشيرة إلى أن هناك توسعًا فى خدمات الصحة النفسية، ودمج خدماتها بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالخدمات داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بعد ما استمعت إلي آراء المترددين والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة والذين أشادوا بمستوي الخدمة، وطريقة العلاج، ومدي كفاءة الفرق الطبية.

وأضافت أن الزيارة كانت بمثابة فرصة للتعرف بشكل أوسع على خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الدولة المصرية، والرؤي المستقبلية، التي تتبنها وزارة الصحة والسكان في تطوير منظومة الصحة النفسية فى مصر.

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IMG-20230517-WA0054
IMG-20230517-WA0055
IMG-20230517-WA0055
الصحة المجلس القومي لحقوق الإنسان مستشفى العباسية للصحة النفسية الخدمات الطبية التنسيق المشترك

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