الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعرف على أهمية الوعى والمعرفة الرقمية للمواطن المصرى تجاه مخاطر التكنولوجيا

التكنولوجيا
التكنولوجيا

قال أدهم محمد سعيد، مدير قطاع البحث والتطوير للأمن السيبراني بشركة سايشل، أهمية الوعي والمعرفة الرقمية للمواطن المصري تجاه مخاطر التكنولوجيا، إننا نحرص على الاشتراك في مؤتمرات أمن المعلومات، لافتًا إلى أنه ليس المؤتمر الأول الذي نشارك فيه، وهو مؤتمر ذو قيمة كبيرة جدًا باعتباره تحت رعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني. 

وأضاف أدهم محمد سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية Dmc، أن المؤتمر يشمل العديد من مؤسسات الدولة المهمة والشركات العالمية، لافتاً إلى أننا الشركة المصرية التي تغطي جزءا أمن المعلومات بكامل تفاصيله، لأن الدولة بشكل عام تتجه إلى التحول الرقمي، لافتا إلى أنه مع التحول الرقمي تأتي المخاطر الرقمية.

وأوضح أنه حتى نستطيع أن نحقق حماية بيانات المواطن المصري باعتبارها أمنا قوميا، فإن ذلك يتضمن العمل على عدة محاور؛ المحور الأول يتمثل في العامل البشري وهم الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأنظمة، والمحور الثاني يتمثل في التشريعات والقوانين التي تسهل الاجراءات وتعرف كل شخص مسئولياته، والمحور الثالث المختص بالضوابط الفنية لمطابقة المعايير العالمية في التعامل مع البيانات، وذلك من خلال التدريب على أشكال التكنولوجيا الجديدة وأساليبها الحديثة. 

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