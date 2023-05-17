الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحكومة" تعلن عن حزم تحفيزية متخصصة للاستثمار فى جميع القطاعات

نادر سعد
نادر سعد

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وخاصة القرارات التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بالأمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن القرارات التي وافق عليها الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بالأمس، هي حصيلة طلبات المستثمرين من خلال المشاورات والاجتماعات التي عقدت في الحكومة أو الهيئة العامة للاستثمار أو اللجنة المعنية بحل مشكلات المستثمرين والتابعة لرئيس الوزراء.

وأضاف أن الاستجابة لطلبات المستثمرين سينتج عنه نقلة حقيقية في ملف الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي كان يبدأ إجراءات التأسيس ويتوجه لفتح حساب في البنك لكن طلبه كان يقابل بالرفض لعدم وجود إقامة لها داخل مصر، وكان يجد نفسه في حلقة مفرغة لذلك تم منح المستثمر إقامة بمجرد بدء إجراءات التأسيس.

وأوضح أن هذه التسهيلات تشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقدوم إلى مصر، والتي تحتاج إلى مناخ متكامل في الدول، لافتاً إلى أن هناك حزمًا تحفيزية متخصصة للقطاعات المختلفة ومن بينها الصناعة والزراعة، وهذه الحزم ليست نتاج اجتهاد الحكومة ولكنها استجابة للطلبات التي تقدم بها المستثمرون.

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