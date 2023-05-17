النمر: سوبر اليد "المصري ـ السعودي" يقام الموسم المقبل والبطولة العربية الأقوى

كشف فاضل النمر، رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد تفاصيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة اليد ومن بنوده إقامة مباراة كأس السوبر المصري السعودي بين بطلي السوبر المصري والسعودي.

عن السوبر المصري السعودي قال النمر، في تصريحات اليوم:"الفكرة انطلقت من العام الماضي وقت انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي، عقدنا اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري ووضعنا عدة أفكار لتنفيذها، وكنا ننتظر مناسبة جيدة لتوقيع الاتفاقية وهو ما حدث خلال الأيام الماضية على هامش إقامة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في وجود الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وتم توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحادين السعودي والمصري".

وأضاف: "اتفاقية التعاون لها عناوين مهمة، فالاتحاد المصري لكرة اليد من الاتحادات المتقدمة والمتطورة في كرة اليد على مستوى العالم سواء في فئة الكبار أو مختلف الفئات السنية، والاتحادات العربية عليها أن تحتذي وتسيرعلى النهج والخطط التي طبقها الاتحاد المصري حتى وصل إلى هذا المستوى العالي".

وأوضح النمر:"الجانب الأول في الاتفاقية هو التعاون على مستوى الحكام والمدربين والشئون الإدارية والتنسيقية وتطوير اللوائح، إضافة إلى الجانب الثاني وهو الجانب الفني من خلال إقامة السوبر المصري السعودي بداية من العام القادم، ولدينا اتفاقية بإقامة السوبر السعودي الإمارات، وكذلك السوبر السعودي البحريني، والسوبر المصري السعودي في الموسم المقبل بعد تحديد بطل السوبر السعودي".

أكد رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد أن القدرة التنظيمية الموجودة لدى المملكة السعودية متميزة وهي ضمن توجه القيادة الحكيمة في المملكة في اتجاه تمكين الجانب الرياضي في استقطاب الأحداث العالمية بقيادة سمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة ومساندة كافة الأجهزة الحكومية".

أضاف: "البطولة العربية للأندية في العام الجاري ستقام في ضيافة نادي الهدى وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد وكافة الجهات الحكومية، ومستوى البطولة العربية ارتفع وقوتها الفنية زادت بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد على تأهل بطل العرب في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، لذلك فإن عدد الأندية المتوقع مشاركتها في نسخة العام الحالي كبير".