فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد لمدة 6 أشهر.. الحكومة توضح

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017؛ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد كان مطلبًا شعبيًا ملحًا، كونه مرتبطًا بقانون التصالح على مخالفات البناء، وبالتالي الذي سيقدم على تقنين وضع اليد سيقد على تصالح مخالفات البناء.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين الأوضاع وفتح الباب فرصة الان، موضحًا أن المتقدم سيقدم طلب لمرحلتين، الأول: طلب تقنين وضع اليد ثم طلب التصالح في مخالفة البناء الذي قام ببنائه، لأن الأشخاص الذين بنوا على أراضي الدولة بدون تقنين الوضع لم يتثن لهم التقديم على التصالح.

وتابع: "ما حدث اليوم في مجلس الوزراء من موافقة على فتح الباب لتلقى طلبات تقنين أراضي وضع اليد هو قانون جديد، ومجلس الوزراء وافق على التعديل التشريعي، وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه يصبح قانونا مطبقا ويطبق لمدة 6 أشهر".

واستكمل: "التقدم بطلب لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة يترتب عليه تشكيل لجنة تفحص الطلب إما تقبل إذا كان ينطبق عليه شروط التقديم"، موضحًا أنه في حال القبول يتم التعامل مع الأرض إما بالبيع للشخص الذي وضع يده، أو إيجار بغرض التملك في النهاية، وإما حق الانتفاع.