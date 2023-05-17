الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيارة طلاب هندسة السويس لموقع محطة الضبعة النووية

جريدة الدستور

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل وبالتعاون مع جامعة السويس، زيارة ميدانية لطلبة كلية الهندسة لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك يوم الأربعاء.

وبدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت التاريخ العريق لجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة النووية، وأهم معالم الإنجازات التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية، أعقبها زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع.

حيث زار الطلاب الرصيف البحري بالموقع والتعرف على أهمية إنشائه وآلية تشغيله لاسيما بعد استقبال أول معدة نووية في 21 مارس 2023، وأيضًا التعرف عن قرب على الأعمال الميدانية التي تتم حاليًا بمشروع محطة الضبعة النووية بعد تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة في 20 يوليو عام 2022 و19 نوفمبر عام 2022 و3 مايو عام 2023 على الترتيب أي في مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد، وهي سابقة عالمية من النادر أن تحدث في موقع واحد لمحطة نووية، كذلك تعرف الطلاب على الأعمال التجهيزية التي تتم حاليا من أجل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة.

وأعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية تحت رئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.

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