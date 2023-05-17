مصرع سائق وعامل فى حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر

شهدت منطقة حدائق أكتوبر، مصرع سائق وعامل في حادث تصادم، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بورود إخطار إلى مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر من عمليات النجدة بوجود حادث ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قلاب قيادة سائق 30 سنة وبصحبته عامل 25 سنة، اصطدم بكوم رمل على جانب الطريق، مما تسبب في انقلاب القلاب ونتج عنه وفاتهما، تم نقل الجثمانين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.