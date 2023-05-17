ليفربول يعلن رحيل فيرمينو وميلنر وتشامبرلين وكيتا بنهاية الموسم

أعلن ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، رحيل البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا والإنجليزيين جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين، عن الفريق.

وتنتهي عقود الرباعي المذكور سلفًا مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن اللاعبين الأربعة، سيغادرون الفريق بنهاية عقودهم هذا الصيف، ليبدأوا فصول جديدة في مسيرتهم المهنية، بعد أن ساعدوا الريدز على رفع مجموعة من أكبر الألقاب في اللعبة خلال فتراتهم في آنفيلد..

وأكد النادي في بيانه، أنه سيتم الاحتفاء بشكل خاص، بالرباعي، في مباراة الفريق أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، والتي ستكون الأخيرة للفريق هذا الموسم، ولهم بشكل عام، على ملعب “أنفيلد رود”.

وساهم فيرمينو، ميلنر تشامبرلين وكيتا، في تتويج ليفربول ببطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما تُوج الرباعي مع ليفربول، ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، للمرة الأولى بالنسبة للنادي منذ 30 عامًا.