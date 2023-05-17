الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاز التعمير: المواطن يستطيع الذهاب من المهندسين لشبرا فى 5 دقائق

المهندس محمد الكيلاني
المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبري

كشف المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبري، عن أهمية وأهداف إنشاء المحاور المرورية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحريري"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية" صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن محور كمال عامر دخل فى التشغيل التجريبي، وأنه يربط من الدائري المنيب، حتى الوراق، ذهاب وعودة. 

وأضاف أن هذا المحور ينقل محافظة الجيزة لـ الغرب، ويقوم بتوصيل المواطنين فى أى مكان بسهولة.

وأشار إلى أن الشخص يستطيع الذهاب من المهندسين أو من من الدقي لشبرا في 5 دقائق، وأن هذا الأمر يوفر الوقت والمجهود والوقود على المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بعمل شبكة طرق جميعها مرتبطة ببعض.

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