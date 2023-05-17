الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبد الحافظ" يوضح أهمية مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني

الامن السيبراني
الامن السيبراني

أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أهمية مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني، قائلاً: " إن هذا المؤتمر يعتبر أول مؤتمر ينعقد على أرض مصر في مجال الأمن السيبراني". 

وأضاف الدكتور أحمد عبدالحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هذا المؤتمر جاء تتويجًا لجهود الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه كلما يتم التعامل مع الانترنت والأجهزة الإلكترونية والتحول الرقمي، كلما ظهرت أمامنا جرائم إلكترونية بشكل أكبر.

وتابع أن الأمن السيبراني يعني كيفية أن تحمي نفسك كمستخدم أثناء تعاملك مع الانترنت، سواء على مستوى المواطن العادي أو الموظف في المؤسسة الحكومية أو على مستوى الدولة ككل، حيث أصبحنا عرضة لهجمات سيبرانية.

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