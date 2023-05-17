«حياة كريمة» تنشأ مجمع للخدمات الحكومية داخل قرية «ببا» في بني سويف

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتلبية احتياجات السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا من خلال جولة ميدانية قام بها فريق تابع للمبادرة لسؤال الأهالي عن مطالبهم، ومن ثم قامت المبادرة بتنفيذ تلك المطالب على أرض الواقع ليستفيد منها السكان ويرتقوا لأعلى مستويات الرقي والتقدم، وعملت المبادرة على تطوير الوحدات الطبية وإدخال الأجهزة الحديثة لها لعلاج جميع المرضي ، كما قامت بترميم المنازل المتهالكة بعدما أدخلت الغاز الطبيعي والمياه النظيفة لها.

المبادرة دعمت المستشفيات والوحدات الصحية بالمستلزمات

«سيدة فاروق» تعيش في قرية «ببا» التابعة لمحافظة بني سويف، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود مجمعات خدمية داخل القرية ، وذلك جعلها تسلك الطرق الطويلة للإتيان بما تحتاجه ، وتمنت فقط أن يتوافر داخل القرية مجمع تستطع من خلاله أنجاز ما تريد ، وأثناء جلوسها داخل منزلها تفاجأت برجال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجوبوا شوارع القرية لسؤال الأهالي عن مطالبهم ، ومن ثم قاموا بإنشاء مجمعين أحدهما زراعي وآخر للخدمات الحكومية لخدمة سكان القرية.

وقالت «سيدة» لـ«الدستور»، إن المبادرة الرئاسية دشنت مجمعين؛ أحدهما زراعي وآخر للخدمات الحكومية لتوفير البذور والمبيدات الحشرية والأسمدة، حيث أن الأهالي في الماضي كانوا يعانون من عدم توافر مركز لبيع الخدمات الزراعية، وكان أقرب مكان لبيع تلك المستلزمات يبعد عنهم مسافة ساعتين ونصف الساعة، وذكرت أن المبادرة وفرت كل المكاتب الإدارية الخاصة بالمصالح الحكومية في المجمع الحكومي الخدمي التي أنشأته داخل القرية، وذلك الأمر هون على المواطنين مشقة الذهاب من مكتب لمكتب في المحافظة.

وأضافت، أن المبادرة دعمت المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بكل احتياجاتها، وقامت بتجديد البنية التحتية الخاصة بها وتوفير كل التخصصات الطبية وعدد من الأجهزة الدقيقة لتشخيص المرض بطريقة صحيحة، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير لسكان القرية وغيرت حياتهم إلى الأفضل.