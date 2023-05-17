عضو بحزب التجمع يوضح آخر تطورات نتائج جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى

أوضح شريف فياض، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، آخر تطورات نتائج جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلاً: "بالأمس تم تناول محورين في غاية الأهمية، الأول، هو محور العدالة الاجتماعية وتناوله للحماية الاجتماعية، والثاني متمثل في السياحة والتي تعتبر قطاعا في غاية الأهمية من قطاعات الاقتصاد الوطني".

وأضاف فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن قطاع السياحة يمكن أن يدر عائدا اقتصاديا وعملة صعبة للبلاد في فترات قصيرة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية في العدالة الاجتماعية، فإننا في حزب التجمع، نرى أنها تعني حماية المجتمعات الهشة من أن تسقط في براثن الفقر، أو أنها تزداد فقرًا، أما العدالة الاجتماعية فهي حق كافة أفراد المجتمع في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالتساوي، بغض النظر عن طبقاتهم سواء كانت طبقات فقيرة أو متوسطة أو غنية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تمت الإشارة إلى أن الفقر في مصر آخر معدلاته التي أعلنت كانت 30%، ولكن بعد الأزمات العالمية في السنوات الأخيرة، فقد زادت معدلاته، وبالتالي نرى كحزب التجمع أنه يجب محاربة الفقر .