مقتل 8 أشخاص وإجلاء الآلاف نتيجة فيضانات شمال إيطاليا

أدى هطول أمطار استثنائية، اليوم الأربعاء، في منطقة ضربها الجفاف في شمال إيطاليا إلى تضخم الأنهار فوق ضفافها، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإجلاء الآلاف ودفع المسؤولين إلى التحذير من أن إيطاليا بحاجة إلى خطة وطنية لمكافحة الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

كما أجبرت الأمطار الغزيرة فورمولا 1 على إلغاء سباق الجائزة الكبرى إيميليا رومانيا في نهاية هذا الأسبوع لعدم إرهاق طواقم الطوارئ التي كانت ممدودة بالفعل في الاستجابة لأنهار الطين التي مزقت المنطقة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمنازل.

امتدت أيام من العواصف المطيرة عبر رقعة واسعة من شمال إيطاليا والبلقان، حيث تم الإبلاغ عن فيضانات "مروعة" وانهيارات أرضية وعمليات إجلاء في كرواتيا والبوسنة وسلوفينيا.

وقالت نائبة حاكم إميليا رومانيا، إيرين بريولو، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وآخرون في عداد المفقودين في الفيضانات التي أجبرت على إجلاء أكثر من 10000 شخص.

وقال مسؤولون إن من بين القتلى مزارع تحدى مياه الفيضانات في محاولة لإنقاذ معدات في ممتلكاته. كانت زوجته من بين المفقودين.

انتشلت طائرات الهليكوبتر الإنقاذ الناس من فوق أسطح المنازل مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنازل. في إحدى عمليات الإنقاذ ، قام أحد أفراد خفر السواحل بسحب امرأة من منزلها من خلال نافذة سقفية وأمسكها بقوة بينما تم رفع الاثنان إلى طائرة هليكوبتر تحوم وتم سحبهما إلى الداخل.

قال جيان لوكا زاتيني ، عمدة فورلي ، إحدى أكثر المدن تضررًا ، لقناة سكاي تي جي 24: "حتى الطوابق العليا لم تعد آمنة بعد الآن".

دعا وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميسي إلى خطة هندسية هيدروليكية جديدة على مستوى البلاد للتكيف مع تأثير حوادث الفيضانات والانهيارات الأرضية المتزايدة. في إفادة ، أشار إلى أن ما معدله 200 ملم (7.9 بوصة) من الأمطار قد سقطت في 36 ساعة في المنطقة ، مع تسجيل بعض المناطق 500 ملم (19.7 بوصة) في تلك الفترة.

قال موسوميسي: "إذا اعتبرت أن متوسط هذه المنطقة يبلغ 1000 ملم (39.3 بوصة) من الأمطار في السنة ، فإنك تدرك تأثير هذه الأمطار في هذه الساعات".

مستشهداً بالانهيار الأرضي في شهر نوفمبر في إيشيا ، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص ، قال إن إيطاليا تشهد بشكل متزايد طقسًا استوائيًا شوهد في أجزاء من إفريقيا ومناطق أخرى حول العالم ، مع فترات طويلة من الجفاف تتخللها هطول أمطار غزيرة لا يمكن استيعابها. التربة.

وقال موسوميسي "لن يتغير شيء مرة أخرى ... وما حدث في هذه الساعات دليل على ذلك". "عندما تظل التربة جافة لفترة طويلة ، بدلاً من زيادة قدرتها على الامتصاص ، ينتهي بها الأمر بالتدعيم والسماح للأمطار بالاستمرار في التدفق فوق السطح والتسبب في أضرار لا يمكن تصورها على الإطلاق."

ومما يضاعف من ضعف إيطاليا في مواجهة الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ هي الظروف الهيدرولوجية الهشة بالفعل في معظم أنحاء البلاد. يجب على إيطاليا أيضًا أن تكافح مع الممارسة المستمرة منذ عقود من بناء الناس في المناطق المعرضة للانهيارات الطينية أو الفيضانات - المنازل التي غالبًا ما يُسمح لها بالبقاء في مكانها بفضل قرارات العفو الحكومية العرضية.

نشر عمدة مدينة تشيزينا ، إنزو لاتوكا ، مقطع فيديو في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على فيسبوك يحذر من استمرار هطول الأمطار في منطقة إميليا رومانيا، وقد يغمر نهر سافيو وروافده الصغيرة لليوم الثاني. وحث السكان على الانتقال إلى الطوابق العليا من منازلهم وتجنب المناطق المنخفضة وضفاف الأنهار.

وقال موسوميسي إن 50 ألف شخص فقدوا الكهرباء ، وأكثر من 100 ألف فقدوا استخدام الهواتف المحمولة أو الخطوط الأرضية.

وضع العديد من السكان الذين يخلون منازلهم متعلقاتهم الحيوية في القوارب المطاطية التي كانوا يجرونها عادةً كل صيف إلى المنتجعات الشاطئية المزدهرة في المنطقة على البحر الأدرياتيكي وسحبوها عبر الشوارع المغمورة.

وقالت نائبة رئيس وكالة الحماية المدنية ، تيتي بوستيليوني، إن عمليات الإنقاذ لأولئك الذين يحتاجون إلى عمليات إجلاء طارئة كانت صعبة بشكل خاص نظرًا لفيضان العديد من الطرق والطرق وتوقف خدمة الهاتف.

قالت هيئة السكك الحديدية الإيطالية، إن بعض خطوط القطارات الإقليمية ظلت معلقة، الأربعاء ، حول بولونيا ورافينا، مع تأخيرات شديدة في أماكن أخرى.

وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، التي كانت في طريقها لحضور اجتماع مجموعة السبع في اليابان ، إن الحكومة تراقب الوضع وأنها مستعدة للموافقة على المساعدات الطارئة.

في البلقان، غمر نهر أونا المتضخم أجزاء من شمال كرواتيا وشمال غرب البوسنة، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ. قال عمدة بلدة بوسانسكا كروبا في البوسنة إن مئات المنازل غمرت المياه.