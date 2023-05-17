166 مليون جنيه صافي أرباح "الإنتاج الإعلامي" خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولي من 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتي 31/3/2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي علي رأسها إرتفاع صافي الربح إلي 166 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 229 % كما بلغ نصيب السهم عن نفس الفترة 0.79% مقارنة 0.24 % عن نفس الفترة من العام السابق.

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع نشاط الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة خاصة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالإنفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

وتوسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة (أمريكي، هندي، نرويجي، فرنسي، ألماني، وسويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

ومدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.